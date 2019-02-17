ولي العهد يغادر إلى باكستان والهند والصين

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أعلن الديوان الملكى أن صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع غادر اليوم الأحد لزيارة باكستان والهند والصين وجاء فى البيان لاذى صدر عن الديوان أنه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة ، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فقد غادر سموه هذا اليوم الأحد 12 / 6 / 1440هـ الموافق 17 / 2 / 2019م لزيارة كل من : ( جمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية ) ، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



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