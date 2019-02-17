شكرا لقرائتكم خبر عن 600 سيارة نادرة في مهرجان الدرعية والان نبدء بالتفاصيل
وضمت الفعاليات التي افتتحها صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ محافظة الدرعية سيارات نادرة استخدمها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مرورًا بأبنائه الملوك البررة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، في حين يختلف هذا المهرجان عن نسخه السابقة في الفعاليات المتنوعة المصاحبة له وحجم المشاركة.
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