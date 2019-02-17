شكرا لقرائتكم خبر عن 600 سيارة نادرة في مهرجان الدرعية والان نبدء بالتفاصيل

احتضنت محافظة الدرعية التاريخية القابعة بين فيافي نجد خلال اليومين الماضيين فعاليات المهرجان الرابع للسيارات الكلاسيكية الذي أقيم بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وجرى خلاله عرض 600 سيارة قديمة ونادرة في العالم تعود ملكيتها لمواطنين سعوديين ومن دول الخليج العربي ومختلف دول العالم، بحضور الآلاف من محبي طراز السيارات القديمة والعائلات.

وضمت الفعاليات التي افتتحها صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ محافظة الدرعية سيارات نادرة استخدمها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - مرورًا بأبنائه الملوك البررة إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، في حين يختلف هذا المهرجان عن نسخه السابقة في الفعاليات المتنوعة المصاحبة له وحجم المشاركة.