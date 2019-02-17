شكرا لقرائتكم وزير الإعلام الباكستاني: زيارة الأمير محمد بن سلمان تطور العلاقات لشراكة استراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد معالي وزير الإعلام في جمهورية باكستان الإسلامية فؤاد شودري، رغبة بلاده في تطوير العلاقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية.

وأوضح معاليه في لقاء مع التلفزيون الحكومي الباكستاني أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، ستسهم في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى سعي بلاده للعمل مع المملكة في مختلف المجالات.



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