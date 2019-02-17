شكرا لقرائتكم تفاصيل الرحلة وجانب من جدول أعمال زيارة الأمير محمد بن سلمان لباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت صحيفة “إكسبريس تربيون” الباكستانية، عن المراسم الخاصة باستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته التاريخية المنتظرة للبلاد.

وقالت الصحيفة الباكستانية، إن وفدًا يضم أكثر من 200 شخص قد وصل إلى قاعدة نور خان الجوية في سبع رحلات منفصلة اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لاستقبال الأمير محمد بن سلمان الذي يصل مساء اليوم في تمام السابعة بتوقيت باكستان، الخامسة بتوقيت السعودية، وذلك حسب توقعات الصحيفة الباكستانية.

مراسم الاستقبال

وأكدت أن مراسم الاستقبال سيكون على رأسها رئيس الوزراء عمران خان، والذي سيرحب بولي العهد في القاعدة الجوية، بعدها يتوجه الزعيمان إلى مقر رئاسة الوزراء.

وفور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى مقر الرئاسة، ستبدأ مراسم التحية الرسمية لولي العهد، حيث سيتم إطلاق 21 طلقة لتحيته، كما سيستعرض صاحب السمو الملكي حرس الشرف الذي تقيمه إحدى وحدات القوات المسلحة الباكستانية.

لقاء كبار رجال الدولة

وقالت الصحيفة إن مسؤولية تأمين الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة الباكستانية ستكون مشتركة بين الحرس الملكي والقوات المسلحة الباكستانية.

وبعد الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية، سيقدم رئيس الوزراء عمران خان أعضاء حكومته إلى الأمير محمد بن سلمان، وسوف يستضيف رئيس الوزراء والرئيس عارف ألفي ولي العهد في مقر الرئاسة.

تعليق جميع الرحلات

وخلال زيارته التي تستمر ليومين، سيلتقي محمد بن سلمان أيضًا مع رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، قد أكدت أن المقاتلات الباكستانية من طراز “JF-17” ستكون أول المرحبين بالضيف الكبير فور دخول طائرته المجال الجوي للبلاد.

كما سوف يتم تعليق جميع الرحلات، استعدادًا لاستقبال الأمير محمد بن سلمان في زيارته المرتقبة لإسلام آباد.



مختارات تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان



إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.