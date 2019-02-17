شكرا لقرائتكم وزير باكستاني: زيارة الأمير محمد بن سلمان تبشر بعهد جديد من الازدهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - محمود نبيل - القاهرة:

قال وزير العدل والشؤون الدينية الاتحادي نور الحق القادري إن زيارة ولي العهد محمد بن سلمان ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي حديثه مع شبكة “PTV” الباكستانية، قال إن الزيارة ستعزز اقتصاد البلاد، متوقعًا أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين بقيمة تتراوح بين 15 و 16 مليار دولار.

وردًا على سؤال بشأن توقعاته للزيارة، قال الوزير إن باكستان والمملكة تتمتعان بعلاقات تاريخية متجذرة في الدين المشترك والتاريخ والثقافة، مضيفًا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباكستان ستبشر بعهد جديد من الازدهار.

وأضاف أن السعودية كانت دائمًا تدعم باكستان في كل الأوقات الصعبة، كما أن إسلام آباد اعتادت على الوقوف بجوار السعودية، مشيرًا إلى أن باكستان ستلعب دورها الواجب لتحقيق الانسجام والوحدة والتضامن بين الأمة الإسلامية.

وقال إن المملكة ستقوم باستثمار تاريخي في باكستان، مما يثبت أن الرياض كانت وستظل دائمًا تدعم باكستان في كل الأوقات الصعبة.

وخلال زيارته التي تستمر ليومين، سيلتقي محمد بن سلمان أيضًا مع رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا.

وحافظت السعودية وباكستان على علاقة قوية واستراتيجية، حيث عمل البلدان معًا بشكل وثيق جدًا في إطار العديد من المنتديات الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي.



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