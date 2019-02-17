شكرا لقرائتكم فيديو.. المقاتلات الباكستانية تستقبل طائرة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تعبيرًا عن حفاوة الاستقبال، بزيارة ولي العهد، رافقت مقاتلات عسكرية باكستانية طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور دخولها المجال الجوي الباكستاني.



مختارات تضارب الأنباء بشأن وفاة دانه العليان



إصابة 3 أطفال و4 نساء في حريق مروع بربوة جدة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.