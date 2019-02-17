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شكرا لقرائتكم فيديو.. المقاتلات الباكستانية تستقبل طائرة الأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
تعبيرًا عن حفاوة الاستقبال، بزيارة ولي العهد، رافقت مقاتلات عسكرية باكستانية طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور دخولها المجال الجوي الباكستاني.
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