شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تخصص الفرع السادس بالمسابقة القرآنية لأبناء «المرابطين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الفرع السادس بمسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده، لأبناء المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك تقديراً وعرفاناً لما قدم هؤلاء الجنود من تضحيات وتفانٍ من أجل حماية الوطن.

ويختص الفرع السادس بحفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، حيث يخصص هذا الفرع لأول مرة لأبناء الجنود المرابطين وفاءً وتقديراً لما يبذلون من أجل حماية الحدود من الأعداء.

يذكر أن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، ويشارك فيها 122 متسابقاً ومتسابقةً من مختلف مناطق المملكة، وانطلقت التصفيات النهائية السبت الماضي بالعاصمة الرياض.