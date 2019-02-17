الصمعاني يبحث تعزيز التعاون العدلي مع السفير اللبناني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه اليوم (الأحد)، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.
ورحّب وزير العدل بالسفير اللبناني، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعليها بما يصب في مصلحتهما.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة ولبنان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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