شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مسارات الطلبة وذوي الاحتياجات بجسر الملك فهد لمسار «C12» في المنفذ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين للمملكة بدءاً من اليوم (الأحد)، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.
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