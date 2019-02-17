شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أداء»: «وطني» يدعم قياس رضا المستفيد بشكل محايد وشفاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» إبراهيم نياز، أن تطبيق وطني الذي أطلقه المركز أخيراً يدعم قياس رضا المستفيد بشكل محايد وشفاف، ويُعد منصة تفاعلية تُمكّن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، والخدمات الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

وأوضح إبراهيم نياز في تصريح صحفي له اليوم (الأحد) أن إطلاق تطبيق «وطني» جاء استناداً إلى مهمات المركز المنصوص عليها في تنظيمه بأن يتولى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، منوهاً بأن المركز اعتمد من أجل تحقيق ذلك على أفضل البرمجيات والتطبيقات التقنية في مجال القياس.

ولفت النظر إلى أن تطبيق «وطني» تم تطويره بكوادر سعودية مؤهلة، أدخلت خواص تقنية جغرافية ذكية، أتاحت للمستفيدين المشاركة في تقييم الخدمات في جميع مدن المملكة وقراها، كما أن التطبيق يمتاز بإمكان تحديد مراكز الخدمة والوصول إليها، ومعرفة الأعلى تقييماً، والاطلاع على تقييم المستفيدين الآخرين لمراكز الخدمة والخدمات، وهو ما يحاكي بعض التطبيقات العالمية الرائدة والمميزة بخدمة العملاء، كتطبيق فورسكوير، وتريب أدفايزر، مبيناً أنه سُيسهم بمشية الله في تفعيل رسالة المركز القائمة على متابعة الأهداف الإستراتيجية المعتمدة للأجهزة العامة، ودعمها ومساندتها للوصول لأهدافها الإستراتيجية ومبادراتها وبرامجها المرتبطة برؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن المركز يعمل على إضافة العديد من مراكز الخدمة في التطبيق بشكل تدريجي لتحقيق الشمولية في جميع المراكز والخدمات الإلكترونية التي تقدم للمستفيدين، موضحاً أن التطبيق أتاح للمستفيدين خاصية إضافة مراكز الخدمة في حال عدم توفرها، حيث يتم اعتمادها من قبله بعد التحقق من صحة بياناتها، كما يسهم في تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن وييسر لهم سبل التفاعل بأفضل الوسائل من خلال نقل آرائهم ومقترحاتهم وتقييمهم للخدمات المقدمة لهم، ليكون أداة مميزة في قياس مستوى رضاهم.

وعدد المدير العام المكلف، معايير قياس الرضا عن الخدمات الحكومية قائلاً إنها تختلف من قطاع لآخر ولكنها تهتم بجاهزية المكان، والرضا عن الخدمات المقدمة، وسرعة الخدمة المقدمة، ووضوح الإجراءات والرضا عن تعامل الموظف، مفيداً بأن لوحات بيانات تطبيق وطني تتميز بتفاعلها المباشر واللحظي مع تقييم المستفيد باستخدام معادلات إحصائية دقيقة للنتائج، حيث ستتيح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة الاطلاع على مستوى رضا المستفيدين بشكل مباشر، علاوة على أنها تمكن من معرفة معدل رضا المستفيدين العام من الخدمات في المملكة، ومعرفة معدل الرضا حسب القطاعات والمناطق والمراكز أيضاً، إضافة إلى التقارير الأسبوعية الإلكترونية التي سيصدرها التطبيق لمديري مراكز الخدمة؛ بهدف نقل مستوى رضا المستفيدين عن مراكزهم وتزويدهم بتعليقاتهم ومقترحاتهم للتفاعل معها وتحسين جودة الخدمات.

واختتم نياز تصريحه قائلاً إنه يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق عبر نظامي التشغيل IOS وAndroid، ويمكنهم التقييم عبر الموقع الإلكتروني للتطبيق watani.gov.sa، وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنهم زيارة منصات التواصل الاجتماعي للتطبيق على العنوان (wataniAPP).

يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدورية حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة.