شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يدشن قناة الوزارة على منصة «يوتيوب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم (الأحد)، الحساب الرسمي للوزارة على منصة «يوتيوب»، وذلك خلال تفقده المشاركين في التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمحلية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده للبنين والبنات، في دورتها الـ«21»، والتي تنظمها الوزارة، وذلك بمقر انعقاد المسابقة في مدينة الرياض.

ويأتي هذا التدشين في إطار تقديم مجموعة من الخدمات والمنصات التفاعلية، ومواكبة لرؤية المملكة (2030)، والاستفادة منها في خدمة رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام المسلمين.

وأوضح الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن الوزارة ترمي إلى جملة أهداف من وراء تدشين هذه القناة، منها: نقل مناشط الوزارة الداخلية والخارجية، وبيان مشاريع الوزارة وخططها الإستراتيجية، ونشر القيم الإسلامية وترسيخها، ونشر دعائم الألفة بين أفراد المجتمع، وتعزيز اللحمة الوطنية، والتصدي لما يثار حول الإسلام من شبهات، ومحاربة التطرّف والأفكار المنحرفة.

رافق الوزير خلال الزيارة نائبه الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، ووكلاء الوزارة، ومديرو الإدارات فيها.