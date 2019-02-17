شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة»: السيطرة على حريق فندق في «جبل عمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

سيطرت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة صباح اليوم (الأحد)، على حريق اندلع في أحد فنادق المنطقة المركزية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في العاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا مفاده وقوع حادثة حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكانت الحادثة عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة.

وأبان الشريف أنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق في الحادثة مازالت جارية لمعرفة أسباب الحريق.