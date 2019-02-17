السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يستقبل سفير المملكة لدى الأردن



عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أستقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.

// انتهى //

16:45ت م

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عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأستقبل رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة.// انتهى //16:45ت م0189

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