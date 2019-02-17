السعودية اليوم / معرض وملتقى السودان الدولي للمعادن يبدأ غداً بمشاركة إقليمية ودولية واسعة



الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

تنطلق في العاصمة السودانية الخرطوم يوم غد، فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للمعادن، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من 43 شركة استكشاف ومطوري الأعمال وكبار المنتجين على مستوى العالم .

وسيناقش الملتقى قضايا التعدين من خلال أوراق علمية يقدمها نخبة من العلماء السودانيين والأجانب.

ويأتي الملتقى في إطار الترويج لإمكانات السودان والموارد المعدنية التي يزخر بها، وذلك ضمن توجه الحكومة السودانية نحو مضاعفة الإنتاج لسد الفجوة الاقتصادية في الميزان التجاري.

// انتهى //

16:37ت م

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الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واستنطلق في العاصمة السودانية الخرطوم يوم غد، فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للمعادن، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة من 43 شركة استكشاف ومطوري الأعمال وكبار المنتجين على مستوى العالم .وسيناقش الملتقى قضايا التعدين من خلال أوراق علمية يقدمها نخبة من العلماء السودانيين والأجانب.ويأتي الملتقى في إطار الترويج لإمكانات السودان والموارد المعدنية التي يزخر بها، وذلك ضمن توجه الحكومة السودانية نحو مضاعفة الإنتاج لسد الفجوة الاقتصادية في الميزان التجاري.// انتهى //16:37ت م0187

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