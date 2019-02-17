السعودية اليوم / الأردن تستضيف دورة لـ(فانا) عن دور الإعلام الفعال بالأزمات



عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

بدأت في المركز التدريبي التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الاردنية اليوم، فعاليات دورة تدريبية ينظمها الاتحاد بعنوان "دور الإعلام الفعال في الأزمات، بمشاركة متدربين يمثلون عدداً من وكالات الأنباء العربية.

وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز قدرات الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العربية.

ويتضمن برنامج الدورة موضوعات حول الإجراءات الإعلامية والإدارية والفنية والتقنية الفعالة، للتعامل مع الأزمات وكيفية استشعار وتوقع المشاكل والتحديات قبل وخلال وبعد الازمة اعلامياً، والعمل الإعلامي الناجح خلال الأزمات .

كما يتضمن البرنامج، صحافة الموبايل خلال الأزمات وتحديات وفرص استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، وتدفق اوشح المعلومات اوفوضى الإعلام خلال الأزمات والخداع والتضليل الإعلامي والإشاعات والإعلام المضاد في الأزمات، ودور الإعلام في كشف الخداع والتضليل والاشاعات .

ويشارك في الدورة 23 صحافياً من الزملاء العاملين في وكالات الأنباء

// انتهى //

16:35ت م

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عمان 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسبدأت في المركز التدريبي التابع لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الاردنية اليوم، فعاليات دورة تدريبية ينظمها الاتحاد بعنوان "دور الإعلام الفعال في الأزمات، بمشاركة متدربين يمثلون عدداً من وكالات الأنباء العربية.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز قدرات الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العربية.ويتضمن برنامج الدورة موضوعات حول الإجراءات الإعلامية والإدارية والفنية والتقنية الفعالة، للتعامل مع الأزمات وكيفية استشعار وتوقع المشاكل والتحديات قبل وخلال وبعد الازمة اعلامياً، والعمل الإعلامي الناجح خلال الأزمات .كما يتضمن البرنامج، صحافة الموبايل خلال الأزمات وتحديات وفرص استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، وتدفق اوشح المعلومات اوفوضى الإعلام خلال الأزمات والخداع والتضليل الإعلامي والإشاعات والإعلام المضاد في الأزمات، ودور الإعلام في كشف الخداع والتضليل والاشاعات .ويشارك في الدورة 23 صحافياً من الزملاء العاملين في وكالات الأنباء السعودية والكويتية والعمانية والسودانية، بالإضافة إلى الأردنية.// انتهى //16:35ت م0186

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