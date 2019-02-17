السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف إرهابيين ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري عنصرين إرهابيين في العاصمة الجزائر .

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها تمكنت من إيقاف عنصرٍ إرهابيٍ في العاصمة الجزائر ، فيما أوقفت دورية أخرى بالمسيلة وسط الجزائر عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأضاف البيان أن قواتها بكل من تمنراست وعين صالح أوقفت 22 مهرباً وحجزت كميات من المواد المهربة ومركبتين رباعيتي الدفع، كما تمكنت قوات أخرى من إيقاف 53 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وعين قزام .

// انتهى //

16:33ت م

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الجزائر 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري عنصرين إرهابيين في العاصمة الجزائر .وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن قواتها تمكنت من إيقاف عنصرٍ إرهابيٍ في العاصمة الجزائر ، فيما أوقفت دورية أخرى بالمسيلة وسط الجزائر عنصر دعم للجماعات الإرهابية.وأضاف البيان أن قواتها بكل من تمنراست وعين صالح أوقفت 22 مهرباً وحجزت كميات من المواد المهربة ومركبتين رباعيتي الدفع، كما تمكنت قوات أخرى من إيقاف 53 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وعين قزام .// انتهى //16:33ت م0185

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