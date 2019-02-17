

الرياض 12 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 17 فبراير 2019م واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة ، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

// انتهى //

16:06ت م

0167



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 17 فبراير 2019م واسصدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :" بيان من الديوان الملكي "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة ، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فقد غادر سموه هذا اليوم الأحد 12 / 6 / 1440هـ الموافق 17 / 2 / 2019م لزيارة كل من : ( جمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية ) ، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.حفظ الله سموه في سفره وإقامته.// انتهى //16:06ت م0167

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الديوان الملكي : سمو ولي العهد يغادر إلى باكستان والهند والصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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