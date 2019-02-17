السعودية اليوم / محافظ الأحساء يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن



الأحساء 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، واجب العزاء لأسر شهداء الوطن سالم سويد الغامدي، وحسين علي القريشي، وإبراهيم حاجي بوحيمد، الذين استشهدوا في ميدان الشرف في الحد الجنوبي دفاعاً عن دينهم ووطنهم، فيما أجرى اتصالاً هاتفياً على ذوي الشهيد ناجي خالد الدوسري، لتعازيهم في وفاة ابنهم.

ونقل سمو محافظ الأحساء خلال تعازيه للشهداء الأربعة، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه إلى أسر الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

// انتهى //

15:47ت م

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الأحساء 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسقدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، واجب العزاء لأسر شهداء الوطن سالم سويد الغامدي، وحسين علي القريشي، وإبراهيم حاجي بوحيمد، الذين استشهدوا في ميدان الشرف في الحد الجنوبي دفاعاً عن دينهم ووطنهم، فيما أجرى اتصالاً هاتفياً على ذوي الشهيد ناجي خالد الدوسري، لتعازيهم في وفاة ابنهم.ونقل سمو محافظ الأحساء خلال تعازيه للشهداء الأربعة، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه إلى أسر الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يسكنهم فسيح جناته وأن يتقبلهم من الشهداء ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.// انتهى //15:47ت م0163

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