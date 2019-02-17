السعودية اليوم / شركة "معادن" تشارك في تحكيم جوائز "إبداع 2019"



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

سجلت شركة التعدين العربية

وتأتي مشاركة "معادن" في هذا التجمع العلمي الذي شهدته الرياض مؤخرا، ضمن جهودها المستمرة لدعم الموهبة والإبداع، و امتدادا لشراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع « موهبة».

وقال الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين دارن ديفس إن مشاركة "معادن" في تحكيم ورعاية "إبداع 2019" يؤكد نهجها في دعم المشاريع المستدامة والتي يتعاظم نفعها على المجتمع، مؤكدا في هذا الخصوص أن الشركة تحرص على دعم كافة الفعاليات والمناسبات الوطنية، وخصوصا تلك القريبة من مناطق أعمالها، التزاما منها بالمشاركة في تنمية هذه المجتمعات كأحد أهم برامجها في المسؤولية الاجتماعية.

وعبر ديفس عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في تحكيم هذه الجائزة النوعية، موضحا أن "معادن" تخوض تجربة ناجحة مع "موهبة" عبر تقديم العديد من البرامج لأبناء المجتمعات، حيث مشاريع "معادن" والتي حملت الخير والنماء لهذه المناطق.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير فوزي بوبشيت أإن مشاركة "معادن" تأتي انطلاقا من حرصها على توطين التقنية وتطويرها وتشجيع ودعم المبدعين من أبناء الوطن ضمن دورها للمساهمة في بناء قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، مبينا أن الشركة شاركت كذلك في تحكيم جوائز طلابية في التصفية النهائية، في تأكيد على ما تزخر به الشركة من كفاءات وقدرات علمية في مختلف المجالات.

وأكد أن معادن ماضية في تعزيز شراكاتها التعليمية مع مختلف الجهات الأكاديمية، موضحًا أن مبادراتها تعكس الفكر التنموي المتفرد للشركة في تجسيد التزامها بمبادئها في المسؤولية الاجتماعية ودعم التنمية خصوصا في المجتمعات الواقعة بالقرب من مناطق أعمالها.

وأشار في هذا الشأن إلى أن "معادن" دعمت الموهوبين من مناطق أعمالها، بحزمة من البرامج الإثرائية التي تقدمها "موهبة" ، كما مكنت 1000 طالب وطالبة من دخول الاختبار الوطني لاكتشاف الموهوبين.

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15:16ت م

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الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسسجلت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" حضورا لافتا في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019م"، عبر مشاركتها في تحكيم جوائز المسابقة ودعمها لأحد أبرز التجمعات الإبداعية، كما حظيت الشركة بتكريم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، لرعايتها الذهبية للأولمبياد.وتأتي مشاركة "معادن" في هذا التجمع العلمي الذي شهدته الرياض مؤخرا، ضمن جهودها المستمرة لدعم الموهبة والإبداع، و امتدادا لشراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع « موهبة».وقال الرئيس وكبير المدراء التنفيذيين دارن ديفس إن مشاركة "معادن" في تحكيم ورعاية "إبداع 2019" يؤكد نهجها في دعم المشاريع المستدامة والتي يتعاظم نفعها على المجتمع، مؤكدا في هذا الخصوص أن الشركة تحرص على دعم كافة الفعاليات والمناسبات الوطنية، وخصوصا تلك القريبة من مناطق أعمالها، التزاما منها بالمشاركة في تنمية هذه المجتمعات كأحد أهم برامجها في المسؤولية الاجتماعية.وعبر ديفس عن اعتزاز الشركة بالمساهمة في تحكيم هذه الجائزة النوعية، موضحا أن "معادن" تخوض تجربة ناجحة مع "موهبة" عبر تقديم العديد من البرامج لأبناء المجتمعات، حيث مشاريع "معادن" والتي حملت الخير والنماء لهذه المناطق.من جانبه، أوضح نائب الرئيس لشراكات التعلم والتطوير فوزي بوبشيت أإن مشاركة "معادن" تأتي انطلاقا من حرصها على توطين التقنية وتطويرها وتشجيع ودعم المبدعين من أبناء الوطن ضمن دورها للمساهمة في بناء قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، مبينا أن الشركة شاركت كذلك في تحكيم جوائز طلابية في التصفية النهائية، في تأكيد على ما تزخر به الشركة من كفاءات وقدرات علمية في مختلف المجالات.وأكد أن معادن ماضية في تعزيز شراكاتها التعليمية مع مختلف الجهات الأكاديمية، موضحًا أن مبادراتها تعكس الفكر التنموي المتفرد للشركة في تجسيد التزامها بمبادئها في المسؤولية الاجتماعية ودعم التنمية خصوصا في المجتمعات الواقعة بالقرب من مناطق أعمالها.وأشار في هذا الشأن إلى أن "معادن" دعمت الموهوبين من مناطق أعمالها، بحزمة من البرامج الإثرائية التي تقدمها "موهبة" ، كما مكنت 1000 طالب وطالبة من دخول الاختبار الوطني لاكتشاف الموهوبين.// انتهى //15:16ت م0150

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