انت الان تتابع تفاصيل خبر إنفوجرافيك.. دول غيرت عواصمها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 03:49 مساءً - تُعد العواصم عنواناً للدول، ومركزاً لمقراتها الرسمية، وتجمعاً لأقوى شركات القطاع الخاص، ولكن سعت بعض الدول إلى تغيير عواصمها ونقلها إلى مدن أخرى، لأسباب خاصة في كل واحدة منها.

وتعمل الدول على تغيير عواصمها لأسباب اقتصادية، واجتماعية، وديموغرافية، وجغرافية، ضمن خطتها للتطوير، ومواكبة التغييرات القائمة.

فريق "الإعلام الجديد" في موقع "الخليج 365" رصد بالإنفوجرافيك المرفق، بضع تلك الدول التي غيَّرت عواصمها.