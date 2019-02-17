السعودية | “البيئة” تعلن البدء في تقديم خدمات العمالة للمنشآت الزراعية عبر برنامج “أجير”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:22 مساءً, 17 فبراير 2019 م

المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، البدء في تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي عبر برنامج “أجير” لخدمات العمالة المتبادلة، وذلك بهدف دعم القطاع وإتاحة تدوير العمالة بين المنشآت الزراعية التجارية خلال المواسم الزراعية المختلفة، موضحة أنه يمكن للمنشآت الزراعية البدء بالاستفادة من الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال الرابط: ajeer.com.sa.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن تطبيق البرنامج يأتي وفقًا للاتفاقية التي عقدت بين وزارتي “البيئة” والعمل والتنمية الاجتماعية، لإتاحة تقديم خدمات العمالة للقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الخدمة ستفتح الباب أمام تبادل العمالة بين الشركات، مما يسهم في تقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة، ورفع مستوى الأعمال الزراعية وخدماتها بالمملكة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهم مستهدفات تحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، وتعزيز استدامة هذا القطاع الزراعي.

وتتيح الخدمة للمنشآت إمكانية إعارة خدمات العمالة الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل مؤقت، بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث تقوم المنشأة المقدمة بإصدار إشعار العمل المؤقت للعمالة، وتشترط الخدمة أن تندرج المنشآت التي تعير عمالتها “المقدمة للخدمة”، والمنشآت المستفيدة من إعارة العمالة تحت نفس النشاط.

يذكر أن “أجير” هو برنامج يشمل عددًا من الخدمات المقدمة، بهدف تنظيم عمل الوافدين المؤقت عن طريق توثيق العلاقات التعاقدية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما بالعمل لدى جهة أخرى.