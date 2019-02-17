السعودية | ولي العهد يستقبل سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:16 مساءً, 17 فبراير 2019 م روابط ذات صلة الأمير حسام بن سعود يتسلم تقرير منجزات مياه الباحة ويطلع على خطتها للعام 2019 4:15 مساءً 17 فبراير, 2019 قطر ترسل وزير خارجيتها للجلوس بقمة وارسو مع نتنياهو 3:34 مساءً 17 فبراير, 2019 اتفاق بين باريس والرياض لتصنيع سفن وفرقاطات بالمملكة 3:23 مساءً 17 فبراير, 2019

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