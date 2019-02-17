شكرا لقرائتكم خبر عن « C12» للطلبة وذوي الهمم بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر ، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين لمملكة بدءاً من اليوم ، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.

وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.