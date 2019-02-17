شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى الملتقى الهندسي الخليجي الـ 22 والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في الــ 4 من شهر رجب القادم، الملتقى الهندسي الخليجي الـ 22 بعنوان "الواقع الهندسي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة" ، الذي ينظمه الاتحاد الهندسي الخليجي والهيئة السعودية للمهندسين .

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، أن الملتقى الهندسي الخليجي يعد أكبر تجمع للمهندسين على مستوى الخليج العربي، كما أن الملتقى يشمل أهم المواضيع الهندسية التي تتماشى مع متطلبات المنطقة وأهم التطبيقات التي تساعد في توفير بيئة هندسية مستقبلية مواكبة للتطورات العالمية في القطاع الهندسي.

وبين أن الملتقى يتضمن عدة محاور، من أهمها ما يتعلق في الجوانب التقنية التي تركز على الخصائص التقنية للثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على تقنيات القطاع الهندسي في شتى المجالات ، بما في ذلك الإنتاج والمصانع الذكية، كما يتضمن مواضيع عن اقتصاديات الهندسة، التي تركز على استعراض البدائل والحلول للمشاكل والقضايا الهندسية على المستوى الكلي للهندسة في ضوء هذا التطور مع الأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية والجوانب التقنية، أضافة إلى محور يتناول الكوادر البشرية، وهو يشتمل على الكثير من قضايا التطوير والتدريب وتعليم القوى العاملة والمهن الهندسية الحديثة ومتطلباتها المختلفة، والمحور الأخير هو ما يتعلق بالأنظمة والتشريعات والحوكمة الهندسية.

وأشار المهندس الشمري إلى أنه سيتم تكريم عدد من المبدعين والمبدعات من الافراد والجهات في الملتقى ، من خلال منح جائزة الاتحاد الهندسي الخليجي في التميز والإبداع الهندسي، الهادفة إلى إبراز العمل الهندسي الخليجي المشترك وتحقيق أهداف الاتحاد الهندسي الخليجي، وإذكاء روع التنافس والإبداع والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة.