شكرا لقرائتكم السيطرة على حريق فندق بمشروع جبل عمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365_عبدالرحمن المحمادي_مكة

سيطرت فرق الدفاع المدني في مكة على حريق في مخلفات بمواقف سيارات أحد الفنادق بجبل عمر.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة الحادية والأربعين من يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر جمادى الثاني ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر.

وأضاف: كان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد .

وأوضح الشريف أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية .



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