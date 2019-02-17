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شكرا لقرائتكم وزير العدل يبحث مجالات التعاون مع السفير اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه اليوم الأحد، سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.
ورحّب الصمعاني بالسفير اللبناني، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحتهما.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة ولبنان، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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