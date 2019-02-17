شكرا لقرائتكم مياه جازان تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية سد وادي بيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن قطاع توزيع المياه ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، بدء تشغيل المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه على سد وادي بيش بطاقة تبلغ 20,000 متر3 يومياً. ويأتي ذلك من أجل تحسين مستوى إمدادات المياه في المنطقة.

وأكد المهندس بندر جبر مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، أن الطاقة الإنتاجية الحالية للتوسعة ستبلغ 20 ألف متر مكعب في اليوم، مبيناً أنها سترتفع تدريجياً لتصل إلى نحو 75 ألف متر مكعب من المياه المنقاة في اليوم.

وقال: “عند اكتمال جميع مشاريع توسعة محطة تنقية مياه سد وادي بيش التي تبلغ تكلفتها 86 مليون ريال، سوف ترتفع إنتاجية المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم”، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز سيرفع الكفاءة التشغيلية لإمدادات المياه، مشيراً وفق أهداف رؤية المملكة 2030 في إطار ما يتم من تطوير للتقنيات التي تسمح بالاستفادة القصوى من المياه المحتجزة خلف السدود للحد من هدر مياه الأمطار بالاستفادة المباشرة منها.

ورفع مدير الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان شكره لسمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه على متابعتهام وتوجيهاتهما الدائمة، وما يقدمانه من رعاية واهتمام بالمنطقة والمشروعات الخدمية التي تنفذ فيها، مبيناً أن متابعة واهتمام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والإشراف من قبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية كان له الأثر الإيجابي في تنفيذ المشروع لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين وتلبية احتياجاتهم من مواطنين ومقيمين، الأمر الذي يستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لمواكبة الطلب على مياه الشرب.



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