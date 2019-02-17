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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض ذكرت وكالة “​رويترز​” أنه تم توقيع اتفاقية بين شركة الصناعات العسكرية ​السعودية​ وشركة “نافال” الفرنسية. وتتضمن الاتفاقية إنتاج وتطوير أنظمة بحرية وتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.

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