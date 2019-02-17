الان تتابع الجامعة الإسلامية تستقطب 100 كفاءة وطنية في 28 قسما والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقطبت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبر المبادرة التي أطلقتها “كفاءات”، 100 مستقطب من ذوي الكفاءات العالية المتميزة، لاستقطاب المواطنين المتميزين من الأكاديميين والإداريين بالنقل والتعيين وفق أعلى معايير المفاضلة العالمية.

وقال مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، إن المبادرة تم إطلاقها العام الماضي، من خلال منصّة إلكترونية، وذلك في إطار سعي الجامعة إلى استقطاب أفضل الخبرات الوطنية في جميع التخصصات

بهدف رفع مستوى جودة العملية التعليمية، والوفاء باحتياجات الجامعة من الكفاءات الأكاديمية والإدارية وتوفير البيئة المحفزة لهم، واستثمار مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وترسيخ مكانة الجامعة عالميًا والتعريف بنشاطاتها الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى تحسين التصنيف العالمي للجامعة الإسلامية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف المتميزين من خريجي برنامج الابتعاث، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات السعودية، والخريجين الذين ليسوا على وظائف إدارية أو أكاديمية، والموظفين في الجهات الحكومية من المرتبة الحادية عشرة فما فوق.

وأكد “المرزوقي”، أن معايير المفاضلة بين المتقدمين في برنامج الاستقطاب تتم على ضوء 14 معيارًا هي المعدل التراكمي أو النسبة المئوية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، والمؤهلات الأكاديمية الإضافية، وسنوات

الخبرة، وإجادة اللغات الأجنبية، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الدورات التخصصية، وشهادات التميز، والأبحاث العلمية المحكمة، والمنح الدراسية، وعضوية اللجان العلمية والوطنية والاجتماعية، وندرة التخصص، وعلاقة المؤهل بتخصص القسم، والالتحاق ببرنامج أعلى من آخر مؤهل، والنقاط المجمعة للمقابلة الشخصية.

وأكد وجود 13 إجراء لعملية الاستقطاب، تبدأ باستقبال الطلبات عن طريق المنصة الإلكترونية، ثم يتم الفرز المبدئي من الأقسام العلمية في الجامعة، بعد ذلك تقوم الأقسام العلمية بترشيح أفضل المتقدمين، ومن ثم تتم مراجعة

القوائم من قِبل لجنة الاستقطاب بمشاركة عدد من أعضاء القسم المختص في لجنة المقابلة، وبعد انتهاء هذه الإجراءات يجري دعوة المرشحين للمقابلة من خلال رسالة SMS والاتصال هاتفيا والتواصل برسالة خاصة للمرشح من خلال بوابة الاستقطاب، ثم تتم المقابلة، لتوصي لجنة الاستقطاب المُشكّلة لهذا الغرض بترشيح

الأكفأ وفق الاحتياج لكل قسم، وإرسال محاضر التوصية إلى الأقسام العلمية، بعد ذلك يتم استكمال إجراءات الاستقطاب من خلال مرحلة أخرى للتمحيص والتدقيق تبدأ بعد وصول محاضر التوصية إلى الأقسام العلمية في الكليات ودراستها حيث يتم عرضها على مجالس الكليات، ومنها إلى المجالس العلمية “للأساتذة المساعدين” ومنها إلى مجلس الجامعة للمراجعة والتدقيق قبل أن يتم إحالتها لوزارة الخدمة المدنية ومن ثم صدور قرارات التعيين.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للتطوير رئيس لجنة الاستقطاب الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، أن معايير المقابلة الشخصية تتفق مع أعلى معايير المفاضلة العالمية، وتتضمن خمسة محاور ويشتمل كل محور على عدة معايير، حيث يشتمل محور السمات الشخصية 3 معايير، ومحور مهارات الاتصال والإقناع 5 معايير، ومحور الاتجاهات والقيم 3 معايير، ومحور المعلومات الشخصية 3 معايير، ومحور رؤية المتقدم عن الجامعة الإسلامية 4 معايير.

وأشار وكيل الجامعة الإسلامية للتطوير، إلى أن منصة كفاءات متاحة طوال العام، وقد تلقت منذ تدشينها 6715 طلبا، تم ترشيح 781 منهم للمقابلة الشخصية، واجتاز منهم 100 مستقطب في 28 قسماً، بناء على معايير الترشيح، من خلال 120 جلسة، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي ضمن برامج الجامعة لتحقيق رؤية المملكة 2030

وستسهم ـ بإذن الله ـ في رفع جودة العملية التعليمية والإدارية في الجامعة والوفاء باحتياجاتها، وتحقيق تطلعات الدولة نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية المتميزة وتوفير البيئات المحفزة لهم.

ويمكن التقدم على المبادرة من خلال الرابط: https://bit.ly/2UZUdeT