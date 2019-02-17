الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد.. اجراءات نقل كفالة الكترونيا بدون موافقة الكفيل عبر موقع وزارة...

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد، تحرص المملكة العربية السعودية خلال السنوات الست الماضية على تطوير مجال التكنولوجيا والإنترنت، ورغبة الحكومة السعودية في توفير كافة التسهيلات، التي تمكن المواطنين والمقيمين السعوديين من إتمام معاملاتهم إلكترونياً عبر شبكة الأنترنت.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

والجدير بالذكر أن وزارات المملكة العربية السعودية قد قدمت عدة خدمات، وحصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي حصة كبيرة من هذه الخدمات، وأبرز هذه الخدمات هي خدمة “نقل الكفالة إلكترونيا“، حيث توفر نقل الكفالة من كفيل قديم لكفيل جديد عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

شروط نقل كفالة عامل وافد إلكترونيا دون موافقه الكفيل

ومن الشروط الواجب توافرها لنقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل السابق هي:-

فشل الكفيل السابق “صاحب العمل ” لتجديد مقر أقامة العامل لمده أقصاها شهر واحد من نهاية تاريخه

وإذا لم يقم الكفيل السابق بدفع الراتب الشهري للعامل لمده أقصاها 3 أشهر، فان العامل سيحصل علي كفالة.

يجب أن يكون الراعي “صاحب العمل ” الذي يعمل فيه العامل في النطاق الأحمر في برنامج النطاقات بحيث يمكن للعامل نقل الكفالة.

رابط نقل الكفالة دون موافقه الكفيل

إذا كنت ترغب في نقل كفيل دون موافقه مسبقه من الكفيل يمكن ذلك عبر إتباع الخطوات الأتية:

قم بالدخول إلي رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد ذلك ستظهر لك نافذة كالأتي:-

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين مسبقاً وكتابة رمز التحقق والضغط على تسجيل دخول ستظهر لك منشأة مسجلة باسمك، بعد أن تقوم بالضغط على المنشأة سوف تظهر قائمة الخدمات قم باختيار خدمة نقل كفالة عامل وافد، قم بعد ذلك قم بكتابة رقم الإقامة للبحث عن العامل، في الخطوة التالية سوف تظهر نافذة بها محضر تعهد، ولكن قبل كل ذلك يجب التأكيد بواسطة رقم الإقامة عن تاريخ انتهاء الإقامة، وأخيراً سوف تظهر لك استلام الطلب.