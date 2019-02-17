ثلوج خفيفة تتساقط على جبال اللوز بتبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تساقطت على قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك أمس، الثلوج الخفيفة والأمطار، فيما شهدت المنطقة وخاصة المناطق الشمالية منها تدنيا في درجات الحرارة.

وتوافد المتنزهين مع ساعات الصباح الأولى اليوم، لمشاهدة الثلوج التي تساقطت بشكل خفيف مساء أمس على قمم الجبال والسهول والأودية في جبل اللوز.

في حين انتشرت الأجهزة الأمنية لمواجهة أي طارئ في ظل ما تشهده الطرق المؤدية إلى مناطق تساقط الثلوج من كثافة في الحركة المرورية.