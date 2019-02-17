افتتاح الجامع الكبير في مدينة مروا الكاميرونية على نفقة المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل افتتح في مدينة مروا بجمهورية الكاميرون الليلة الماضية الجامع الكبير الذي بني على نفقة المملكة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للشؤون الإسلامية أحمد الحازمي وإمام المسجد النبوي الدكتور عبدالله البعيجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون محمد المسهر ومدير مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية ياوندي عنتر الحازمي.

ورفع عضو مجلس علماء المسلمين بالكاميرون الشيخ حياة حال دليل باسمه ونيابة عن مسلمي الكاميرون الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على جهودهما المباركة ومساعداتهما السخية في تمويل بناء جامع مروا الكبير، مبرزا الفرحة الكبيرة لمسلمي الكاميرون بهذا الجامع.

ونوه باهتمام المملكة بشؤون المسلمين في العالم، داعيا الله - عز وجل - أن يحفظ المملكة ملكا وحكومة وشعبا من كل شر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

حضر حفل الافتتاح وزير المالية الكاميروني يعقوب عبدالله، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الكاميرونية محمد أمين، إلى جانب عدد من مسؤولي الحكومة الكاميرونية والدعاة الكاميرونيين.

يذكر أن الجامع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع يتسع لخمسة آلاف مصل منها 400 لمصلى النساء.