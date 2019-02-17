مدير مركز أداء: تطبيق وطني يدعم قياس رضا المستفيد بشكل محايد وشفاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" إبراهيم نياز، أن تطبيق وطني الذي أطلقه المركز أخيرا يدعم قياس رضا المستفيد بشكل محايد وشفاف، ويعد منصة تفاعلية تمكن المستفيد من تقييم مستوى رضاه عن خدمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، والخدمات الالكترونية في جميع مناطق المملكة بهدف دعم الأجهزة العامة في عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها.

وأوضح نياز اليوم أن إطلاق تطبيق "وطني" جاء استنادا إلى مهام المركز المنصوص عليها في تنظيمه بأن يتولى دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين، منوها أن المركز اعتمد من أجل تحقيق ذلك على أفضل البرمجيات والتطبيقات التقنية في مجال القياس.

وأفاد بأن المركز يعمل على إضافة عدد من مراكز الخدمة في التطبيق بشكل تدريجي لتحقيق الشمولية في جميع المراكز والخدمات الالكترونية التي تقدم للمستفيدين، وأن التطبيق أتاح للمستفيدين خاصية إضافة مراكز الخدمة في حال عدم توفرها، حيث يتم اعتمادها من قبله بعد التحقق من صحة بياناتها، كما يسهم في تدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطن، وييسر لهم سبل التفاعل بأفضل الوسائل من خلال نقل آرائهم ومقترحاتهم وتقييمهم للخدمات المقدمة لهم، ليكون أداة متميزة في قياس مستوى رضاهم.

وقال إن معايير قياس الرضا عن الخدمات الحكومية تختلف من قطاع لآخر ولكنها تهتم بجاهزية المكان، والرضا عن الخدمات المقدمة، وسرعة الخدمة المقدمة، ووضوح الإجراءات والرضا عن تعامل الموظف، مفيدا أن لوحات بيانات تطبيق وطني تتميز بتفاعلها المباشر واللحظي مع تقييم المستفيد باستخدام معادلات إحصائية دقيقة للنتائج، حيث ستتيح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة الاطلاع على مستوى رضا المستفيدين بشكل مباشر، علاوة على أنها تمكن من معرفة معدل رضا المستفيدين العام من الخدمات في المملكة، ومعرفة معدل الرضا حسب القطاعات والمناطق والمراكز أيضا، إضافة إلى التقارير الأسبوعية الالكترونية التي سيصدرها التطبيق لمدراء مراكز الخدمة؛ بهدف نقل مستوى رضا المستفيدين عن مراكزهم وتزويدهم بتعليقاتهم ومقترحاتهم للتفاعل معها وتحسين جودة الخدمات.

يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" مركز حكومي مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدورية حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة من الأجهزة العامة.

أهداف إطلاق تطبيق «وطني»

دعم قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية

تمكينه من تقييمها وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته

دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة وتطويرها وفق نتائج واقعية من تجربته

تقييم الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة عبر منصاتها الالكترونية

إعطاء حافز قوي للأجهزة العامة لمواصلة العمل بكل جد والتزام

المساهمة في رفع مستوى الأداء الحكومي العام وتحسينه

تحقيق تطلعات القيادة في تمكين جميع فئات المجتمع في مختلف المناطق لتحقيق رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

تحميله عبر المتاجر الالكترونية في نظامي التشغيل IOS وAndroid

عن التطبيق: