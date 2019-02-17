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نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين لمملكة بدءاً من اليوم، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.
جسر الملك فهد ينبّه بتحويل مسارات الطلبة وذوي الاحتياجاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-17
نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين لمملكة بدءاً من اليوم، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
03:10 PM
إلى C12 والباصات إلى A12 لحين الانتهاء من أعمال السفلتة
نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المسافرين عبر منفذ الجسر، بتحويل مسار الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسار (C12) بالمنفذ والباصات إلى المسار (A12) لحين الانتهاء من أعمال السفلتة في منطقة الجوازات البحرينية للقادمين لمملكة بدءاً من اليوم، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة.
وأشارت المؤسسة إلى أن العمل لن يؤثر على انسيابية الحركة داخل المنفذ.
، جسر الملك فهد ينبّه بتحويل مسارات الطلبة وذوي الاحتياجات ،
المصدر : الخليج 365
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