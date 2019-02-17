- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقاً اندلع في بعض المخلفات في مساحة بفندق بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف قائلاً: إنه في تمام الساعة 11:40 من صباح اليوم الأحد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأشار "الشريف" إلى أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.
"مدني مكة" يُخمد حريق فندق جبل عمر.. لا إصاباتهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-17
أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقاً اندلع في بعض المخلفات في مساحة بفندق بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف قائلاً: إنه في تمام الساعة 11:40 من صباح اليوم الأحد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأشار "الشريف" إلى أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
03:07 PM
"الشريف": نشب في بعض المخلفات وعلى مساحة محدودة
أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقاً اندلع في بعض المخلفات في مساحة بفندق بمشروع جبل عمر، ولم ينتج عنه أي إصابات ولله الحمد.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف قائلاً: إنه في تمام الساعة 11:40 من صباح اليوم الأحد ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بمشروع جبل عمر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في بعض المخلفات في مساحة محدودة، وتمت السيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.
وأشار "الشريف" إلى أن إجراءات التحقيق في الحادث ما زالت جارية.
، "مدني مكة" يُخمد حريق فندق جبل عمر.. لا إصابات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مدني مكة" يُخمد حريق فندق جبل عمر.. لا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.