، جامعة شقراء توقع اتفاقية تعاون مع مديرية السجون ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تصوير- علي دهل: برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وقع مدير جامعة شقراء، الدكتور، عوض بن خزيم الأسمري، اليوم الأحد، بمقر إمارة منطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع مدير عام المديرية العامة للسجون، ومثلها اللواء محمد بن علي الأسمري.
وتهدف المذكرة إلى تذليل الصعوبات أمام النزلاء والتعامل معهم بشكلٍ استثنائيٍ، فيما يخص إجراءات القبول، وذلك من باب تحفيزهم للالتحاق بالبرامج الدراسية الجامعية.
وتستهدف مذكرة التفاهم جميع السجون الواقعة في نطاق الجامعة الجغرافي، وتقدم على ضوئها الجامعة للنزلاء برامج البكالوريوس في تخصصاتٍ متنوعة، وكذلك الدبلوم والدورات التدريبية والبرامج التعليمية الصيفية.
جامعة شقراء توقع اتفاقية تعاون مع مديرية السجونفلاح الجوفان الخليج 365 2019-02-17
تصوير- علي دهل: برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وقع مدير جامعة شقراء، الدكتور، عوض بن خزيم الأسمري، اليوم الأحد، بمقر إمارة منطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع مدير عام المديرية العامة للسجون، ومثلها اللواء محمد بن علي الأسمري.
وتهدف المذكرة إلى تذليل الصعوبات أمام النزلاء والتعامل معهم بشكلٍ استثنائيٍ، فيما يخص إجراءات القبول، وذلك من باب تحفيزهم للالتحاق بالبرامج الدراسية الجامعية.
وتستهدف مذكرة التفاهم جميع السجون الواقعة في نطاق الجامعة الجغرافي، وتقدم على ضوئها الجامعة للنزلاء برامج البكالوريوس في تخصصاتٍ متنوعة، وكذلك الدبلوم والدورات التدريبية والبرامج التعليمية الصيفية.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
02:50 PM
تصوير- علي دهل: برعاية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وقع مدير جامعة شقراء، الدكتور، عوض بن خزيم الأسمري، اليوم الأحد، بمقر إمارة منطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع مدير عام المديرية العامة للسجون، ومثلها اللواء محمد بن علي الأسمري.
وتهدف المذكرة إلى تذليل الصعوبات أمام النزلاء والتعامل معهم بشكلٍ استثنائيٍ، فيما يخص إجراءات القبول، وذلك من باب تحفيزهم للالتحاق بالبرامج الدراسية الجامعية.
وتستهدف مذكرة التفاهم جميع السجون الواقعة في نطاق الجامعة الجغرافي، وتقدم على ضوئها الجامعة للنزلاء برامج البكالوريوس في تخصصاتٍ متنوعة، وكذلك الدبلوم والدورات التدريبية والبرامج التعليمية الصيفية.
، جامعة شقراء توقع اتفاقية تعاون مع مديرية السجون ،
المصدر : الخليج 365
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