، "خيرات": فرق ميدانية تباشر مهام حفظ النعمة بمهرجان الإبل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت الفرق الميدانية في جمعية خيرات لحفظ فائض الطعام مهامها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ عدد العاملين في المهرجان ٩٤ ما بين عامل ومشرف ميداني و٣٠ سيارة مبردة ذات حمولات مختلفة تتراوح ما بين ٢٤ طناً و٥ أطنان.
واستطاعت خيرات خلال الأسبوع الأول من المهرجان من جمع فائض طعام المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز، حيث بلغ عدد المناسبات ٢٥٦ مناسبة، عدد القعدان ١٥٧، عدد اللحم غير الصالح ٣٣٧٠ (كيلو)، عدد المستفيدين ١٩١٩٨، عدد الذبائح ٤٥٢، عدد الأرز الصالح ٣٠٩٨ (كيلو)، عدد اللحم الصالح ٧٣٩٦ (كيلو)، عدد الوجبات ٨٦٥٢٢.
وحول سير العمل الميداني، أكد المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي أن العمل اليومي يجري على مراحل معينة، حيث تنطلق عدد من السيارات الجمعية لجمع الفائض من المناسبات المقامة في المهرجان وإرساله بعد جمعه إلى مقر الجمعية عن طريق عدد من السيارات للنقل من المهرجان إلى الرياض بحيث يتم استلامه وفرزه وإعادة تعبئته بإشراف ما يقارب ٣٠ يد عاملة.
وأضاف: ثم بعد ذلك توزيع الصالح للاستهلاك عن طريق سيارات مبردة على المجمعات السكنية للعمال والأسر المحتاجة، وختاماً استفادة الجمعية من الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي بنقله إلى الجهات المختصة من أجل إعادة تدويره لسماد وأعلاف زراعية .
وفي هذا الصدد ثمنت الجمعية حرص الفريق الميداني على تعاونهم وحرصهم وإدراكهم لأهمية هذا العمل في حفظ النعمة من الهدر وإسهامهم في إنجاحه. كذلك إسهامهم في حسن سير العملية الإحصائية، وتعتبر "الخليج 365" الشريك الإعلامي للجمعية في المهرجان وكافة أنشطتها.
"خيرات": فرق ميدانية تباشر مهام حفظ النعمة بمهرجان الإبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-17
باشرت الفرق الميدانية في جمعية خيرات لحفظ فائض الطعام مهامها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ عدد العاملين في المهرجان ٩٤ ما بين عامل ومشرف ميداني و٣٠ سيارة مبردة ذات حمولات مختلفة تتراوح ما بين ٢٤ طناً و٥ أطنان.
واستطاعت خيرات خلال الأسبوع الأول من المهرجان من جمع فائض طعام المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز، حيث بلغ عدد المناسبات ٢٥٦ مناسبة، عدد القعدان ١٥٧، عدد اللحم غير الصالح ٣٣٧٠ (كيلو)، عدد المستفيدين ١٩١٩٨، عدد الذبائح ٤٥٢، عدد الأرز الصالح ٣٠٩٨ (كيلو)، عدد اللحم الصالح ٧٣٩٦ (كيلو)، عدد الوجبات ٨٦٥٢٢.
وحول سير العمل الميداني، أكد المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي أن العمل اليومي يجري على مراحل معينة، حيث تنطلق عدد من السيارات الجمعية لجمع الفائض من المناسبات المقامة في المهرجان وإرساله بعد جمعه إلى مقر الجمعية عن طريق عدد من السيارات للنقل من المهرجان إلى الرياض بحيث يتم استلامه وفرزه وإعادة تعبئته بإشراف ما يقارب ٣٠ يد عاملة.
وأضاف: ثم بعد ذلك توزيع الصالح للاستهلاك عن طريق سيارات مبردة على المجمعات السكنية للعمال والأسر المحتاجة، وختاماً استفادة الجمعية من الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي بنقله إلى الجهات المختصة من أجل إعادة تدويره لسماد وأعلاف زراعية .
وفي هذا الصدد ثمنت الجمعية حرص الفريق الميداني على تعاونهم وحرصهم وإدراكهم لأهمية هذا العمل في حفظ النعمة من الهدر وإسهامهم في إنجاحه. كذلك إسهامهم في حسن سير العملية الإحصائية، وتعتبر "الخليج 365" الشريك الإعلامي للجمعية في المهرجان وكافة أنشطتها.
17 فبراير 2019 - 12 جمادى الآخر 1440
02:49 PM
باشرت الفرق الميدانية في جمعية خيرات لحفظ فائض الطعام مهامها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ عدد العاملين في المهرجان ٩٤ ما بين عامل ومشرف ميداني و٣٠ سيارة مبردة ذات حمولات مختلفة تتراوح ما بين ٢٤ طناً و٥ أطنان.
واستطاعت خيرات خلال الأسبوع الأول من المهرجان من جمع فائض طعام المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز، حيث بلغ عدد المناسبات ٢٥٦ مناسبة، عدد القعدان ١٥٧، عدد اللحم غير الصالح ٣٣٧٠ (كيلو)، عدد المستفيدين ١٩١٩٨، عدد الذبائح ٤٥٢، عدد الأرز الصالح ٣٠٩٨ (كيلو)، عدد اللحم الصالح ٧٣٩٦ (كيلو)، عدد الوجبات ٨٦٥٢٢.
وحول سير العمل الميداني، أكد المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي أن العمل اليومي يجري على مراحل معينة، حيث تنطلق عدد من السيارات الجمعية لجمع الفائض من المناسبات المقامة في المهرجان وإرساله بعد جمعه إلى مقر الجمعية عن طريق عدد من السيارات للنقل من المهرجان إلى الرياض بحيث يتم استلامه وفرزه وإعادة تعبئته بإشراف ما يقارب ٣٠ يد عاملة.
وأضاف: ثم بعد ذلك توزيع الصالح للاستهلاك عن طريق سيارات مبردة على المجمعات السكنية للعمال والأسر المحتاجة، وختاماً استفادة الجمعية من الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي بنقله إلى الجهات المختصة من أجل إعادة تدويره لسماد وأعلاف زراعية .
وفي هذا الصدد ثمنت الجمعية حرص الفريق الميداني على تعاونهم وحرصهم وإدراكهم لأهمية هذا العمل في حفظ النعمة من الهدر وإسهامهم في إنجاحه. كذلك إسهامهم في حسن سير العملية الإحصائية، وتعتبر "الخليج 365" الشريك الإعلامي للجمعية في المهرجان وكافة أنشطتها.
، "خيرات": فرق ميدانية تباشر مهام حفظ النعمة بمهرجان الإبل ،
المصدر : الخليج 365
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