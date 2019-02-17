، شاهد.. "داعشي" يستفز الشرطة ويسقط برصاصتين أمام الكاميرا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتصل بالأمن ثم أخبرهم بأنه يحمل سكينًا وحجرًا وأعطاهم العنوان

إذا كنت في أمريكا، فهذه أغبى وأسرع طريقة لكي تلقى مصرعك بالرصاص، فقد نشرت الشرطة الأميركية، مقطع فيديو يوثق إطلاق النار من قبل أحد عناصرها على شخص يقول إنه أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي، وهدد الشرطة بسكين في يده.

وحسب شبكة "فوكس نيوز"، أطلق الشرطي النار على إسماعيل حمد، 18 عامًا، على مقربة من مركز أمني في مقاطعة ماريكوبا بـولاية أريزونا، الشهر الماضي.

واتصل المتشدد بالشرطة، ثم أخبرهم بأنه يحمل سكينًا وحجرًا ثم أخبرهم بالعنوان الذي يعيش فيه، مضيفًا أنه يريد أن يحضر الأمن على وجه السرعة حتى يتعامل معهم.

وأظهر المقطع المسجل بكاميرا جسم الشرطي، الداعشي حمد وهو يلقي الحجارة على الشرطي رافضًا أن يظهر وثيقة الهوية.

وبعدما رفض حمد أن يمتثل، طلب منه الشرطي أن يتوقف ويلقي السكين على الفور، مكررًا عليه: " توقف وإلا أطلقت النار عليك"، لكن المتشدد أصر على التقدم.

وفيما كان حمد يتقدم صوب الشرطي، أطلق عليه النار مرتين فسقط أرضًا، وبحسب المصادر الأميركية، فإنه لم يلق مصرعه وتم سجنه بعد الخضوع للعلاج.

وتتجه السلطات الأميركية إلى مواجهة حمد بتهم تتعلق بشن هجوم على الشرطة فضلاً عن الإرهاب.