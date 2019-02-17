شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يستقبل مستشار خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم (الأحد)، مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنطقة في عدد من الشؤون المرتبطة بمحافظاتها ومراكزها. ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة بمستشار خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته للمنطقة، مؤكداً أن ما تحظى به منطقة جازان من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز انعكس على ما نراه من تنمية وازدهار، لافتا إلى أن اهتمام القيادة بكل مجال يخدم أبناء هذا الوطن وازدهاره.

من جهته، قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز شكره وتقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة على حسن الاستقبال.

حضر الاستقبال وكيلا إمارة منطقة جازان.