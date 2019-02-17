شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تناقش مع شركات الطيران التحديات وتأخر سداد المستحقات المالية للهيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني أمس (السبت)، اجتماعها الدوري الثالث مع المسؤولين بشركات الطيران العاملة في المملكة، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وهدف الاجتماع إلى النهوض بصناعة الطيران المدني بالمملكة والرفع من كفاءة وجودة المنتجات ومستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذا القطاع، وتعزيز التواصل مع المسؤولين بشركات الطيران الوطنية، والوقوف على بعض التحديات، والنظر في ما قد ينشأ من ملاحظات أمنية، أو تشغيلية، أو فنية، أو تقنية أو التأخر في سداد المستحقات المالية للهيئة، ووضع الحلول المناسبة التي تكفل استمرار العمل بوتيرة تصاعدية.

وناقش الاجتماع بنود المحضر السابق، وما تم إنجازه، والآليات المتبعة في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الموجودة، والأساليب المتخذة لمعالجة بعض الملاحظات المطروحة في جدول الاجتماع، علاوة على الموضوعات المتعلقة بتسهيل الخدمات وتحسين تجربة المسافرين عبر المطارات الداخلية والدولية، وتسليط الضوء على الملاحظات المتعلقة بشركات الطيران الوطنية من خلال لجان متابعة تهدف لإحاطة الهيئة بأي مشكلة قد تنشأ والعمل على حلها وإفادة الهيئة بالخطوات والإجراءات المتخذة خلال مدة محددة.