الان تتابع تكريم الجندي «الثبيتي» بعد إصابته في مهمة أمنية بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كرمت شرطة منطقة الرياض اليوم الجندي ساري سعود الثبيتي من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق والذي تعرض للإصابة خلال أدائه مهامه الأمنية بإحدى نقاط الضبط الأمني.

وبحسب التفاصيل فإنه وانطلاقاً من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي أفرع الأمن العام، وبناءًا على موافقة معاليه فقد كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري الجندي/ ساري سعود الثبيتي من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق والذي تعرض للإصابة خلال أدائه مهامه الأمنية بإحدى نقاط الضبط الأمني.

وذلك بحضور سعادة قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض العميد مظلي/ سعود بن عبدالرحمن العريفي، ونقل اللواء / فهد المطيري له خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد في الوقت ذاته بأن ما يقدمه رجال الأمن من جهود نابعٌ من استشعارهم بواجبهم الأمني تجاه هذا الوطن لضمان سلامة أمنه واستقراره.