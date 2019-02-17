الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة اليوم، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.