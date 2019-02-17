شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا الرئيس أداما بارو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا الرئيس أداما بارو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبارو، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية جامبيا الرئيس أداما بارو بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبارو، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.