السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده



الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

09:18ت م

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الرياض 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //09:18ت م0014

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