السعودية اليوم / " الأرصاد "تتوقع هطول أمطار رعدية على نجران



نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

09:17ت م

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نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:17ت م0013

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