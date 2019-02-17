السعودية اليوم / "الاعتصام بالسنة نجاة من الفتن" محاضرة بدعوي نجران غداً



نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "الاعتصام بالسنة نجاة من الفتن"، بمسجد الحارثة بن النعمان بالأثابية بمدينة نجران.

وتأتي المحاضرة الذي تقام بعد صلاة العشاء، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية لهذا العام.

// انتهى //

09:09ت م

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نجران 12 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 17 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "الاعتصام بالسنة نجاة من الفتن"، بمسجد الحارثة بن النعمان بالأثابية بمدينة نجران.وتأتي المحاضرة الذي تقام بعد صلاة العشاء، ضمن مناشط وبرامج المركز المنبرية لهذا العام.// انتهى //09:09ت م0008

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