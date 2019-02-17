، ترامب مهدداً قادة أوروبا: استعيدوا "دواعشكم" وإلا سأطلق سراحهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: "الخلافة" التي أعلنها التنظيم من الموصل باتت على وشك السقوط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين "استعادة أكثر من 800" من مقاتلي تنظيم داعش الذين تمّ أسرهم في سوريا وإحالتهم إلى المحاكمة.

وأضاف ترامب؛ في تغريدة له على "تويتر"، امس السبت، "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلاً جيداً؛ حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وأكّد أن "الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل، شمالي العراق، في يوليو 2014، باتت على وشك السقوط.

وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، المئات من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

ووفق "رويترز" أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السبت، أن مسلحي تنظيم داعش أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلو متر مربع في شرقي سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز؛ آخر معقل للمتشدّدين، باتت بحكم "الساقطة نارياً".

وقال القائد العام لحملة قوات سوريا الديمقراطية، جيا فرات؛ خلال مؤتمر صحفي عقده في حقل العمر النفطي، إن "الباغوز ساقطة نارياً ومحاصرة تماماً في مساحة جغرافية" تقدر بنصف كيلو متر مربع.

وأكّد فرات؛ أن مسلحي تنظيم داعش الفارين باتوا "تحت الرماية النارية" لقوات سوريا الديمقراطية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وجود المدنيين في المنطقة يشكل تحدياً أمام هذه القوات.

يأتي هذه التطور بعد ساعات من تمكن القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة من السيطرة على آخر معقل لتنظيم داعش المتشدد في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.