: أعرب مواطنون عن دعمهم لتطبيق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” ،وذلك بالتزامن مع الحملة المغرضة ضده، ومزاعم أنه يستخدم كأداة رقابية. ودشن رواد موقع التواصل ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” أنا أدعم تطبيق أبشر ” ،ليعربوا من خلاله عن دعمهم ورفضهم لأي محاولة مغرضة هدفها التشكيك أو التدخل في شؤون المملكة. وقال أحد المغردين : ” أنا أدعم تطبيق أبشر وكل مواطن لن يتردد في دعم هذا التطبيق العالمي المتميز والذي نقل الخدمات المقدمة لنا إلى عصر جديد بعيداً عن الملفات والازدحامات ” . فيما قال آخر : ” لنعلم جميعاً بأن هذه الحملة الموجهة ضد هذا التطبيق من أفراد ومنظمات غربية هدفها وطننا، فلنقف جميعاً مع الوطن وإنجازاته ” . كما أعرب المغردون عن رفضهم لتسييس التقنية، مؤكدين أن تلك الحملة هدفها إلحاق الضرر بالأسر السعودية والاعتداء على خصوصيتها والتدخل في شؤونها. وأعرب مغرد عن امتنانه لخدمة أبشر قائلا: ” الله لا يخلينا منه ، كنا وين ومراجعات وطوابير..، والآن حتى وانت في سيارتك توقف دقيقه وتخلص معاملتك ” ،مضيفًا : ” شكرا وزارة الداخلية على افضل تطبيق ، انجز جميع شئوني وانا في البيت ويتم ارسالها عن طريق البريد الى حد بيتي ” . يذكر أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد استنكرت بشدة، هذه الحملة المغرضة المنظمة التي تدعمها بعض الجهات والأشخاص لغرض استهداف التطبيق الخدمي الذي ساهم في تقديم خدمات متعددة ومتنوعة لكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين في المملكة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالتزامن مع الحملة المغرضة..مواطنون يعلنون دعمهم لـ ” أبشر ” : ” نرفض تسييس التقنية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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