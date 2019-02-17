“التقاعد”: بدءاً من شهر مارس إيقاف استقبال طلبات “ضم إلى التأمينات” ورقياً وتحويلها إلكترونياً

: تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد في الأول من مارس 2019 م استلام معاملات ” ضم إلى التامينات ” إلكترونياً ،والاستغناء نهائياً عن المعاملات الورقية . ويأتي ذلك ضمن مساعي “التقاعد” المستمرة والرامية لتحويل وأتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين تيسيراً على عملائها وضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين تنفيذاً لاستراتيجيتها 2022. ويستفيد من خدمة ” ضم إلى التأمينات”من كانت لديهم خدمات حكومية سابقة ويرغبون في ضمها إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بالمؤسسة عبدالله الباحوث عدداً من المتطلبات الرئيسة التي ينبغي توفرها لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها وهي أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة وألا يكون قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضاً (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاش وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة وأن يكون عمره أقل من 59 عاماً. وأشار الباحوث..، إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها “التقاعد” عبر بوابتها الإلكترونية التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر.



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