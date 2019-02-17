الداخلية للمغرضين: أبشر خدمة وليس أداة للمراقبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى ما يجري تداوله عن تطبيق خدمات «أبشر»، من مزاعم بكونه أداة رقابية، فإن ذلك محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكل شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الالكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم، لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد للحملة المغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة «أبشر» الذي يتوفر على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين، وفي الوقت نفسه تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.

يذكر أن «أبشر» نظام الكتروني يهدف إلى التقليل من أعداد المراجعين للإدارات الحكومية، وتوفير الخدمة لهم عن طريق الانترنت بسهولة وبنظام، وللربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا لإنهاء المعاملات بسهولة وفي أي وقت، وللتقليل من ظاهرة التزوير.

ويتميز النظام بأنه يقدم الخدمة مجانا دون دفع أي رسوم إضافية، كما أنه يمكن للمواطن والمقيم الحصول على الخدمة على مدار 24 ساعة في أي زمان ومكان، وتوفر عناء الانتظار في الطوابير والزحام الذي تشهده الإدارات يوميا، مما يعوق سرعة الأداء.

خدمات يقدمها النظام

الجوازات

خدمات التأشيرات

تجديد الإقامة

إصدار الإقامة

تصاريح السفر للتابعين

تجديد الجواز

إصدار الجواز

تمديد تأشيرة زيارة

التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية

تفويض استلام القادمات للعمل

تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين

نقل الخدمات

تعديل المهنة

خدمات التابعين

الجواز مسجل مسبقا لنفس الجنسية

معلومات سجل السفر

معلومات جواز السفر

الاستعلام عن تفاويض استلام القادمات للعمل

اﻻستعلام العام عن البصمة

الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين

الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

الاستعلام عن وصول العمالة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة

خدمة المركبات

إضافة مستخدم لمركبة

تجديد استمارة المركبة

تجديد رخصة القيادة

إلغاء مستخدم لمركبة

طلبات تفويض قيادة في انتظار الموافقة

طلبات تفويض مستخدم فعلي في انتظار الموافقة

الاستعلام عن تفاويض مركبات أملكها

الاستعلام على مركبات أنا مفوض عليها

معلومات رخصة القيادة

الاستعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على ىالمركبات

التفاويض على مركبات أملكها